Треба було менше пити, – Маша Полякова розповіла про операцію, в якій їй видалили орган
Джерело:"У ліжку"
Старша донька Олі Полякової, блогерка Маша Полякова відверто розповіла про те, чому в січні 2024 року раптово перенесла операцію й що саме їй видаляли лікарі.
Виявляється, у Маші були серйозні проблеми зі здоров'ям, тому хірургічне втручання було дійсно необхідне.
До слова Відома акторка Катерина Тишкевич вперше назвала розлад, який їй діагностували лікарі
Яку операцію перенесла й що видаляли Маші Поляковій
За словами 19-річної блогерки, вона мала проблеми з жовчним міхуром, який лікарям і довелося видаляти. Цьому передували три приступи панкреатиту Полякової й загострення жовчнокам'яної хвороби, яке Маша перенесла під час відпочинку в Африці восени 2023 року.
Причиною такої хвороби стало те, що дівчина зловживала шкідливими напоями під час навчання в Англії, де вона не так давно навчалася.
Мені вирізали жовчний. Напевно, треба було менше пити в Англії! У мене було три приступи панкреатиту. Там вже були спайки, і мені казали, що наступна могла б мені зробити хронічний панкреатит,
– зізналася Маша.
Маша Полякова / Фото з інстаграму блогерки
Крім того, Полякова зізналася, що вона перенесла ще одну операцію, оскільки мала ще й кістоз.
Що відомо про Машу Полякову
- Маша Полякова – популярна тікток й інстаграм блогерка, співачка.
- За словами Маші, вона не користується статусом своєї зіркової матері, співачки Олі Полякової й сама заробляє на життя: приблизно 100 тисяч гривень щомісяця.
- Не так давно 19-річна Полякова потрапила в скандал через рекламну інтеграцію. Один з українських брендів звинуватив блогерку в крадіжці одягу на суму близько 8 тисяч гривень. За словами зірки, вона не встигла виконати домовленості через госпіталізацію. У результаті Маша повернула магазину кошти.