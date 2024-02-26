Вона підкреслила, що це дуже неприємна ситуація. Блогерка вважає, що магазин вирішив хайпонутися на її імені.

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На початку серпня 2023 року український бренд одягу звернувся до блогерки з пропозицією бартерної реклами.

Довідка! У світі комерції бартерна реклама є поширеною практикою, коли компанії обмінюються послугами без будь-якого грошового обміну. Наприклад, бренд надсилає блогеру одяг, а інфлюенсер його рекламує.

Після узгодження всіх деталей 22 серпня магазин відправив Марії одяг вартістю 7 570 гривень. Попри домовленість прорекламувати речі на своїй сторінці в соціальних мережах, блогерка цього не зробила. Згодом бренд намагався зв'язатися з нею в інстаграмі, але дівчина або ігнорувала, або просто не читала повідомлення.

До останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал. Намагалися вирішити всіма доступними способами: неодноразово пробували достукатися до Марії, навіть писали на пошту і самій Олі,

– наголосили в магазині одягу.

Бренд вирішив надати ситуації розголосу після того, як Марія відвідала публічний захід у боді, який обіцяла прорекламувати.

Відповідь Маші Полякової

Після того, як магазин опублікував відео, де розповів всю ситуацію і показав скриншоти листування з Марією, вона публічно відреагувала. Блогерка заявила, що не змогла зробити рекламу через госпіталізацію.

Дуже неприємна ситуація, адже я мала викласти рекламу по бартеру, не за гроші, але, на жаль, потрапила до лікарні, тому вчасно не змогла зробити рекламу. На жаль, люди не ввійшли в моє положення і вирішили просто хайпонути на моєму імені,

– зауважила дівчина.



Маша Полякова відповіла на звинувачення в крадіжці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маша додала, що запропонувала бренду оплатити товар, втім, за словами Полякової, їй не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали.

Водночас вже після публікації пояснення бренд зв'язався з дівчиною та надав їй платіжні реквізити. Своєю чергою Марія перерахувала суму, яку магазин зазначив у відео.



Маша Полякова відправила магазину кошти за товар / Скриншот з інстаграм-сторіс

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