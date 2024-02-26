Вона підкреслила, що це дуже неприємна ситуація. Блогерка вважає, що магазин вирішив хайпонутися на її імені.
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Машу Полякову назвали крадійкою
На початку серпня 2023 року український бренд одягу звернувся до блогерки з пропозицією бартерної реклами.
Після узгодження всіх деталей 22 серпня магазин відправив Марії одяг вартістю 7 570 гривень. Попри домовленість прорекламувати речі на своїй сторінці в соціальних мережах, блогерка цього не зробила. Згодом бренд намагався зв'язатися з нею в інстаграмі, але дівчина або ігнорувала, або просто не читала повідомлення.
До останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал. Намагалися вирішити всіма доступними способами: неодноразово пробували достукатися до Марії, навіть писали на пошту і самій Олі,
– наголосили в магазині одягу.
Бренд вирішив надати ситуації розголосу після того, як Марія відвідала публічний захід у боді, який обіцяла прорекламувати.
Відповідь Маші Полякової
Після того, як магазин опублікував відео, де розповів всю ситуацію і показав скриншоти листування з Марією, вона публічно відреагувала. Блогерка заявила, що не змогла зробити рекламу через госпіталізацію.
Дуже неприємна ситуація, адже я мала викласти рекламу по бартеру, не за гроші, але, на жаль, потрапила до лікарні, тому вчасно не змогла зробити рекламу. На жаль, люди не ввійшли в моє положення і вирішили просто хайпонути на моєму імені,
– зауважила дівчина.
Маша Полякова відповіла на звинувачення в крадіжці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Маша додала, що запропонувала бренду оплатити товар, втім, за словами Полякової, їй не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали.
Водночас вже після публікації пояснення бренд зв'язався з дівчиною та надав їй платіжні реквізити. Своєю чергою Марія перерахувала суму, яку магазин зазначив у відео.
Маша Полякова відправила магазину кошти за товар / Скриншот з інстаграм-сторіс
Скільки 18-річна Маша Полякова заробляє
- Дівчина розповіла, що батьки перестали давати їй кишенькові гроші. Натомість вона покладається на свій дохід від соціальних мереж.
- Блогерка має багато реклами в інстаграмі та тіктоці, а також заробляє гроші, ведучи прямі ефіри.
- Так, стало відомо, що старша донька Олі Полякової заробляє приблизно сто тисяч на місяць, хоча точну цифру вона вирішила не розголошувати. Дівчина підкреслила, що більша частина її заробітку припадає на тікток.