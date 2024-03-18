Виявляється, у Маші були серйозні проблеми зі здоров'ям, тому хірургічне втручання було дійсно необхідне.

До слова Відома акторка Катерина Тишкевич вперше назвала розлад, який їй діагностували лікарі

Яку операцію перенесла й що видаляли Маші Поляковій

За словами 19-річної блогерки, вона мала проблеми з жовчним міхуром, який лікарям і довелося видаляти. Цьому передували три приступи панкреатиту Полякової й загострення жовчнокам'яної хвороби, яке Маша перенесла під час відпочинку в Африці восени 2023 року.

Причиною такої хвороби стало те, що дівчина зловживала шкідливими напоями під час навчання в Англії, де вона не так давно навчалася.

Мені вирізали жовчний. Напевно, треба було менше пити в Англії! У мене було три приступи панкреатиту. Там вже були спайки, і мені казали, що наступна могла б мені зробити хронічний панкреатит,

– зізналася Маша.

Маша Полякова / Фото з інстаграму блогерки

Крім того, Полякова зізналася, що вона перенесла ще одну операцію, оскільки мала ще й кістоз.

Що відомо про Машу Полякову