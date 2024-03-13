Річ у тім, що тривалий час медики не могли визначити на що саме хворіє знаменитість. Зараз з'ясувалося, що це, ймовірно, хронічний соматофорний больовий розлад.

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Який діагноз поставили Катерині Тишкевич

Медики підозрюють, що акторка може страждати від хронічного соматоформного больового розладу. Знаменитість пояснила, що це стійкий хронічний головний біль напруги. За її словами, однією з причин його розвитку може бути емоційна травма та індивідуальні фізіологічні особливості.

Для довідки! У ранньому віці Катерині поставили діагноз ДЦП, який тривалий час ніяк не проявлявся.



Катерина Тишкевич розповіла про свій діагноз / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стан здоров'я Катерини Тишкевич