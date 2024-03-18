Оказывается, у Маши были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому хирургическое вмешательство было действительно необходимо.

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Какую операцию перенесла и что удаляли Маше Поляковой

По словам 19-летней блогера, она имела проблемы с желчным пузырем, который врачам и пришлось удалять. Этому предшествовали три приступа панкреатита Поляковой и обострение желчнокаменной болезни, которое Маша перенесла во время отдыха в Африке осенью 2023 года.

Причиной такой болезни стало то, что девушка злоупотребляла вредными напитками во время учебы в Англии, где она не так давно училась.

Мне вырезали желчный. Наверное, надо было меньше пить в Англии! У меня было три приступа панкреатита. Там уже были спайки, и мне говорили, что следующая могла бы мне сделать хронический панкреатит,

– призналась Маша.

Маша Полякова / Фото из инстаграма блогера

Кроме того, Полякова призналась, что она перенесла еще одну операцию, поскольку имела еще и кистоз.

Что известно о Маше Поляковой