За її словами, подружжя дуже втомилося. Кожен має багато своїх проблем, тож не може дати достатньо підтримки партнеру. Через це їх "обох заштирило".
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Що MamaRika сказала про проблеми у стосунках
Виконавиця пояснила, що довгий час прикривалася усмішкою й розповідала, наче все добре, а зараз вже не може більше так. Її коханий теж втомився, тож це вплинуло на їхній шлюб.
У нас зараз складний період. Нас обох заштирило й накрило, у цьому й проблема. Так буває, коли люди дуже втомлені. Раніше, коли одного ковбасило, інший був на підстраховці. А тут так сталося, що коса на камінь найшла – і ми обоє зійшли з дистанції,
– розповіла співачка.
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Що відомо про проблеми у шлюбі зіркової пари
- Анастасія зізналася, що в неї в стосунках з Сергієм криза такого масштабу, якого не було за всі дев'ять років, що вони разом.
- На тлі цієї складної ситуації артистка дебютувала з новою піснею "Хтось йде", через яку передала свої емоції.
- Згодом співачка пояснила, що тривалий час вони з чоловіком були дуже зосереджені на рутині й не приділяли достатньо уваги вирішенню сімейних конфліктів. Такий підхід врешті-решт призвів до кризи у їхніх стосунках.