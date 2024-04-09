За її словами, подружжя дуже втомилося. Кожен має багато своїх проблем, тож не може дати достатньо підтримки партнеру. Через це їх "обох заштирило".

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Що MamaRika сказала про проблеми у стосунках

Виконавиця пояснила, що довгий час прикривалася усмішкою й розповідала, наче все добре, а зараз вже не може більше так. Її коханий теж втомився, тож це вплинуло на їхній шлюб.

У нас зараз складний період. Нас обох заштирило й накрило, у цьому й проблема. Так буває, коли люди дуже втомлені. Раніше, коли одного ковбасило, інший був на підстраховці. А тут так сталося, що коса на камінь найшла – і ми обоє зійшли з дистанції,

– розповіла співачка.

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