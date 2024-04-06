Артистка розповіла про кризу у шлюбі у своїй новій пісні. MamaRika зізналась, що написала перші слова ще пів року тому. Вийшло так, що композиція стала пророчою для пари.

До слова На межі розриву, – MamaRika зізналась про кризу у стосунках з чоловіком

MamaRika про кризу у шлюбі

Зірка розповіла, що усі подружні питання й проблеми вона та Сергій пропускали та не звертали на них увагу, прикриваючись побутом. У висновку це вилилося в кризу.

Скіпали це все на потім. Робота, діти, кіпіш. І ти постійно не знаходиш час на те, щоб сприйняти серйозно, обговорити і щось із цим зробити. У нас повна дупа зараз. У нас криза такого масштабу, якого не було за всі дев'ять років, що ми разом. У нас дуже важкий період зараз,

– зізналась артистка.

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MamaRika додала, що нещодавно вона з чоловіком відправилась у романтичну поїздку в Буковель. Але подорож ще більше погіршила їхні стосунки.

"Ця поїздка нас добила. Уперше за чотири роки ми побули вдвох, і цей момент нас повністю розкрив. Коли ви лишаєтеся вперше за такий довгий час тільки вдвох, і ви не маєте що сказати одне одному, бо воно так наболіло, так тяжко. Я в цьому Буковелі проревіла три дні. Потім три дні прокричала. Це був кошмар, а не поїздка. Це був катарсис, чистка, емоційна екзекуція, але вона була потрібна. Я рада, що так сталося, бо це витягло з нас справжній біль", – зауважила артистка.

MamaRika та Сергій Середа усвідомили, що у них у подружжі є багато проблем. Але вони готові над ними працювати. Коментатори сприйняли зізнання зірки за хайп, але співачка каже, що була б рада з ними погодитися. Та на жаль, це не так.

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