По ее словам, супруги очень устали. Каждый имеет много своих проблем, поэтому не может дать достаточно поддержки партнеру. Из-за этого их "обоих заштырило".

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Что MamaRika сказала о проблемах в отношениях

Исполнительница объяснила, что долгое время прикрывалась улыбкой и рассказывала, как будто все хорошо, а сейчас уже не может больше так. Ее любимый тоже устал, поэтому это повлияло на их брак.

У нас сейчас сложный период. Нас обоих заштирило и накрыло, в этом и проблема. Так бывает, когда люди очень уставшие. Раньше, когда одного колбасило, другой был на подстраховке. А тут так случилось, что коса на камень нашла – и мы оба сошли с дистанции,

– рассказала певица.

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