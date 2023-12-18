Так, з'ясувалося, що відносини зіркового подружжя зазнали змін. Втім, як поділилася зірка, здебільшого позитивних.
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Наталка Денисенко розповіла про стосунки з чоловіком
Вона поділилася, що їхній шлюб з Фединчиком за останній час дуже зміцнився. Жінка підтримує чоловіка й сам Андрій, за словами дружини, прагне приділяти більше часу та уваги родині.
У мене з чоловіком вже не ті стосунки, але вони не стали гірші, а навпаки – у деяких моментах вони стали кращими. Загострилося в нього бажання бути зі мною. Я теж стала більше його цінувати, підтримувати, розуміти,
– розповіла акторка.
Інтерв'ю з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн
Андрій Фединчик захищає Україну
- Актор, відомий своєю роллю в популярному серіалі "Папаньки", пішов на службу в Збройні сили України з початком повномасштабного вторгнення. За цей період Наталка зізнається, що чоловік дуже змінився: "Іноді я думаю, що після завершення війни мені доведеться заново знайомитися з ним".
- Протягом 2022 року Фединчик тривалий час був у відрядженні, після чого служив у Києві, а пізніше ще п'ять місяців у відрядженні. Так, акторці вдається підтримувати зв'язок з чоловіком.
- Денисенко розповідала, що коли чоловік на службі, то вона фліртує з ним у месенджерах та надсилає інтимні фото: "Коли чоловік у відрядженні, він навіть просить мене, щоб я присилала гарні фотки. Питає: "Ну що ти, коли зі своїм фотографом підеш знімати щось красиве?".
- Водночас знаменитість вважає, що після війни дружини військових стикнуться з важкими випробуваннями.