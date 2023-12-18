Так, з'ясувалося, що відносини зіркового подружжя зазнали змін. Втім, як поділилася зірка, здебільшого позитивних.

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Наталка Денисенко розповіла про стосунки з чоловіком

Вона поділилася, що їхній шлюб з Фединчиком за останній час дуже зміцнився. Жінка підтримує чоловіка й сам Андрій, за словами дружини, прагне приділяти більше часу та уваги родині.

У мене з чоловіком вже не ті стосунки, але вони не стали гірші, а навпаки – у деяких моментах вони стали кращими. Загострилося в нього бажання бути зі мною. Я теж стала більше його цінувати, підтримувати, розуміти,

– розповіла акторка.

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн

Андрій Фединчик захищає Україну