Він розповів, як часто вдається бачитись з дружиною та донькою і пояснив, чому це складно. Водночас репер підкреслив, що вибір піти на фронт був свідомим, і дружина підтримувала його. Вони з Анною відкрито обговорювали його рішення, від самого початку усвідомлюючи ризики полону та смерті.

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Якими є стосунки Yarmak з дружиною під час війни

Артист вважає, що тривала розлука негативно впливає на сімейні стосунки.

Я відверто відвикаю від родини. Хоча телефоном я говорю з дружиною часто, навіть на бойових: сидиш іноді в підвалі, є вільний час, щоб набрати та запитати, як справи. Але ти відвикаєш, адже телефон – це зовсім інше,

– пояснив військовий.

Проте Олександр наголосив, що докладає всіх зусиль, щоб проводити час з дружиною і донькою, коли це можливо.

Іноді вони їдуть до мене на зустріч, наприклад, коли у нас передислокація, і я маю 1 день, поки група в дорозі. Ми можемо зустрітися десь у Дніпрі, в Полтаві. Ми намагаємося їхати на зустріч одне до одного, тому що я сумую за ними,

– додав співак.

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Що відомо про стосунки Yarmak з дружиною