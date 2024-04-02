Він розповів, як часто вдається бачитись з дружиною та донькою і пояснив, чому це складно. Водночас репер підкреслив, що вибір піти на фронт був свідомим, і дружина підтримувала його. Вони з Анною відкрито обговорювали його рішення, від самого початку усвідомлюючи ризики полону та смерті.
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Якими є стосунки Yarmak з дружиною під час війни
Артист вважає, що тривала розлука негативно впливає на сімейні стосунки.
Я відверто відвикаю від родини. Хоча телефоном я говорю з дружиною часто, навіть на бойових: сидиш іноді в підвалі, є вільний час, щоб набрати та запитати, як справи. Але ти відвикаєш, адже телефон – це зовсім інше,
– пояснив військовий.
Проте Олександр наголосив, що докладає всіх зусиль, щоб проводити час з дружиною і донькою, коли це можливо.
Іноді вони їдуть до мене на зустріч, наприклад, коли у нас передислокація, і я маю 1 день, поки група в дорозі. Ми можемо зустрітися десь у Дніпрі, в Полтаві. Ми намагаємося їхати на зустріч одне до одного, тому що я сумую за ними,
– додав співак.
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Що відомо про стосунки Yarmak з дружиною
- Олександр розповідав, що нинішні стосунки з Анною – його перші серйозні стосунки. До цього він зустрічався з дівчатами лише місяць-два.
- Майбутнє подружжя познайомили спільні друзі.
- Вже у 2016 році пара відсвяткувала весілля в одному із заміських ресторанів Києва. Після цього вони відправились на відпочинок до Арабських Еміратів.
- У 2020 році в Олександра та Анни народилася донька Соломія.
- Попри те, що сам репер одружився рано, він підкреслив, що не радить іншим людям так поспішати, бо це дуже велика відповідальність. Водночас йому пощастило створити міцну сім'ю.