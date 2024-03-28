Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя приєднався до територіальної оборони ЗС України за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Вже у перші дні війни він, не зволікаючи, взяв до рук зброю.

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Як на це рішення відреагувала Олена Тополя

Дружина музиканта зізналась, що він не запитував у неї поради. Та вона була б здивована, якби Тарас ухвалив інше рішення.

Я пишаюсь своїм чоловіком і його рішенням. Я б не зрозуміла його, якби було навпаки. Поради він у мене не питав, це для нас обох однаково важливо — захищати свій рідний дім і свою родину. Ми з дітками кожен день молилися. Я, своєю чергою, не допускала поганих думок, бо Всесвіт чує все,

– поділилася Олена Тополя (раніше відома як Alyosha).

Співачка зауважила, що чоловік був на війні більше як пів року, потім була ротація. Однак вона повернулась до України ще пізніше через вагомі причини.

"Цей період відображається насамперед на психічному стані, а потім вже на стосунках. Дах їхав, що тут сказати. Зараз, на щастя, все гаразд, ми вдома. Серце на місце стало!" – зізналась Олена Тополя.



Олена Тополя у новій фотосесії / Фото Viva

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