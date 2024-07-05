Інна Білоконь опублікувала зворушливе сімейне фото в інстаграм-сторіз. Вона вперше показалася у новому статусі – як бабуся.

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"Мама" Вєрки Сердючки поділилась знімком з літньої прогулянки. Вона позувала перед камерою у чорному костюмі та з леопардовою пов'язкою на голові. Інна разом з донькою Яною прогулювалися столицею разом з новонародженою дівчинкою.



Інна Білоконь з онукою / Фото з інстаграм-сторіз

Інна Білоконь стала бабусею

"Мама" Вєрки Сердючки першою розповіла про заміжжя доньки. Вона не ділилася подробицями, а лише показала кілька фото. Згодом стало відомо, що Яна Макогон вийшла заміж 8 листопада.

Вже у березні 2024 донька Інни Білоконь показала фото з округлим животиком, повідомивши про вагітність. Через кілька тижнів Яна Макогон вперше стала мамою, а Інна Білоконь – бабусею. Команда Вєрки Сердючки привітала артистку з народженням онучки. Тож відомо, що Яна народила дівчинку.