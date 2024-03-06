Дівчина вже показала світлини з помітно округлим животиком. Так, ймовірно, що вона незабаром народжуватиме.

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Дочка "мами" Вєрки Сердючки вагітна

Яна Макогон поділилася чорно-білою світлиною, на якій продемонструвала свій вагітний живіт. На фото вона постала в максі-сукні, яка підкреслювала її чарівний стан.

Сімейні моменти,
– лаконічно написала під фото Яна.

Яна Макогон вагітна
Яна Макогон вагітна / Скриншот з інстаграму

Хто з українських зірок чекає на дитину

  • У танцівника Євгена Кота і його дружина Наталії Татарінцевої незабаром народиться донька. Це буде їхня перша дитина.
  • Співак PARFENIUK та тікток-блогерка Сімбочка також вперше стануть батьками. Молоде подружжя чекає на дівчинку.
  • Водночас виконавиця Джамала вагітна втретє. Вона поки не розголошує стать майбутньої дитини.