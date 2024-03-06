Дівчина вже показала світлини з помітно округлим животиком. Так, ймовірно, що вона незабаром народжуватиме.
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Дочка "мами" Вєрки Сердючки вагітна
Яна Макогон поділилася чорно-білою світлиною, на якій продемонструвала свій вагітний живіт. На фото вона постала в максі-сукні, яка підкреслювала її чарівний стан.
Сімейні моменти,
– лаконічно написала під фото Яна.
Яна Макогон вагітна / Скриншот з інстаграму
Хто з українських зірок чекає на дитину
- У танцівника Євгена Кота і його дружина Наталії Татарінцевої незабаром народиться донька. Це буде їхня перша дитина.
- Співак PARFENIUK та тікток-блогерка Сімбочка також вперше стануть батьками. Молоде подружжя чекає на дівчинку.
- Водночас виконавиця Джамала вагітна втретє. Вона поки не розголошує стать майбутньої дитини.