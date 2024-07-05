Инна Белоконь опубликовала трогательное семейное фото в инстаграм-сториз. Она впервые показалась в новом статусе – как бабушка.

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"Мама" Верки Сердючки поделилась снимком с летней прогулки. Она позировала перед камерой в черном костюме и с леопардовой повязкой на голове. Инна вместе с дочерью Яной прогуливались по столице вместе с новорожденной девочкой.



Инна Белоконь с внучкой / Фото из инстаграм-сториз

Инна Белоконь стала бабушкой

"Мама" Верки Сердючки первой рассказала о замужестве дочери. Она не делилась подробностями, а лишь показала несколько фото. Впоследствии стало известно, что Яна Макогон вышла замуж 8 ноября.

Уже в марте 2024 года дочь Инны Белоконь показала фото с округлым животиком, сообщив о беременности. Через несколько недель Яна Макогон впервые стала мамой, а Инна Белоконь – бабушкой. Команда Верки Сердючки поздравила артистку с рождением внучки. Поэтому известно, что Яна родила девочку.