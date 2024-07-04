Інна Мірошниченко в інстаграм-сторіз розповіла, що чоловік поїхав у відрядження, тому вона звернулась за допомогою до двох нянь. Адже самій піклуватися про чотирьох дітей дуже складно.

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Тім поїхав у відрядження майже одразу, як нас привіз. Таке життя батьків чотирьох, треба постійно крутитися. Дві няні переїхали до нас, а у мене все одно враження, що я на межі виживання. Настільки багато усього і мало мене,

– поділилася Інна.



Інна Мірошниченко про нові реалії / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина шоумена пояснила, що навіть однієї няні було б не достатньо, щоб встигнути все. Наприклад, учора цілий день пішов на те, щоб донька Ангеліна пройшла повне медичне обстеження. Тим часом Марселю теж потрібен супровід, а згодом треба забрати Мію та Марка з дитячого садка.



Інна Мірошниченко про нові реалії / Фото з інстаграм-сторіз

Інна Мірошниченко додала, що адаптація Марселя та Ангеліни проходять зовсім по-різному.

"У нас настільки різні адаптації. Та, яка була з Марселем, і зараз з Ангеліною. Ми думали, ми щось розуміємо, маємо досвід", – зізналась вона.



Інна Мірошниченко про нові реалії / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, нещодавно Тімур та Інна Мірошниченки стали батьками учетверте. Вони вдочерили 8-річну дівчинку Ангеліну. Сім'я проходить непростий етап, адже кожен член родини адаптовується до нових реалій.