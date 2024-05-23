Не врятувала сама себе, – Lida Lee зізналася, що саме її зруйнувало

Співачка Lida Lee продовжує відкриватися своїм шанувальникам. Вона вкотре поділилась думками та розповіла, що зруйнувало її стан.

Українська артистка Lida Lee не підтверджує, але й не спростовує чутки про непростий період у своєму житті через алкозалежність. Вона опублікувала нове відео на своїй сторінці.

До слова На тлі чуток про алкогольну залежність: Lida Lee вперше з'явилася на публіці

Lida Lee про свій стан

У новому ролику Lida Lee знову позувала у ванній. Вона поділилась, що якраз є сильним вчинком – розповісти про свою слабкість.

Слабка. Це жахливо і несправедливо. Соромно дивитися в очі собі і тим, кого підвела. В такі моменти засуджують навіть найближчі. Що таке дно, я знаю точно. Яка в нього мілина та безвихідь. Але вихід є завжди,

– написала співачка.

Виконавиця додала, що довгий час у неї були емоційні гойдалки. Саме вони стали причиною кризи в її житті.

"За весь час моєї кар'єри я бігла і постійно ставила собі запитання, куди та від кого? Я виходила на сцену та співала, зривала ваші оплески й розуміла, я бігла до вас, мене це рятувало, але я морально падала, коли бігла від кліше, що я чиясь в житті, на сцені, напевно, і вдома. Ці гойдалки зруйнували мій стан", – зауважила зірка.

Lida Lee шкодує про те, що не змогла самостійно витягнути себе з поганого стану.

Я вперше впала дуже боляче і рятувати стала себе сама. Перше, що я зробила, – попросила у себе вибачення за те, що коли всі мене топили, я не врятувала сама себе,

– зізналась Lida Lee.

Lida Lee про свій стан / Фото з інстаграм-сторіз

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