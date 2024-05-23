Українська артистка Lida Lee не підтверджує, але й не спростовує чутки про непростий період у своєму житті через алкозалежність. Вона опублікувала нове відео на своїй сторінці.
До слова На тлі чуток про алкогольну залежність: Lida Lee вперше з'явилася на публіці
Lida Lee про свій стан
У новому ролику Lida Lee знову позувала у ванній. Вона поділилась, що якраз є сильним вчинком – розповісти про свою слабкість.
Слабка. Це жахливо і несправедливо. Соромно дивитися в очі собі і тим, кого підвела. В такі моменти засуджують навіть найближчі. Що таке дно, я знаю точно. Яка в нього мілина та безвихідь. Але вихід є завжди,
– написала співачка.
Виконавиця додала, що довгий час у неї були емоційні гойдалки. Саме вони стали причиною кризи в її житті.
"За весь час моєї кар'єри я бігла і постійно ставила собі запитання, куди та від кого? Я виходила на сцену та співала, зривала ваші оплески й розуміла, я бігла до вас, мене це рятувало, але я морально падала, коли бігла від кліше, що я чиясь в житті, на сцені, напевно, і вдома. Ці гойдалки зруйнували мій стан", – зауважила зірка.
Lida Lee шкодує про те, що не змогла самостійно витягнути себе з поганого стану.
Я вперше впала дуже боляче і рятувати стала себе сама. Перше, що я зробила, – попросила у себе вибачення за те, що коли всі мене топили, я не врятувала сама себе,
– зізналась Lida Lee.
Lida Lee про свій стан / Фото з інстаграм-сторіз
Останні новини про Lida Lee
- Зірковий оглядач Богдан Беспалов понад місяць тому розповів, що артистка перебуває в реабілітаційному центрі боротьби з алкогольною залежністю. Для Lida Lee такі новини стали ударом у спину. Вона не спростувала чуток, але й не підтвердила їх. Дівчина зазначила, що пізніше розповість про свій стан.
- Водночас співачка продовжила виступати на сцені: у мережі розлетілось відео її концерту в кабаре. 18 травня Lida Lee знову вийшла на сцену й з'явилася на концерті Позитива. Вона разом з репером виконала пісню "Дим". За словами глядачів, які перебували на концерті, артистка сильно хвилювалася та під час виступу була в темних окулярах.
- Нещодавно Lida Lee знову вийшла на зв'язок та зізналась, що пережила зраду близьких людей. Зірка все частіше ділиться своїми почуттями та думками.