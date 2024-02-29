Оля Полякова народилась у Вінниці, де навчалась у музичній школі та училищі культури й мистецтв, пише Show 24. Артистка має диплом оперної співачки: вона закінчила Київський університет культури і мистецтво та Національну музичну академію Чайковського.
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Як розвивалась та змінювалася Оля Полякова
Кар'єра української співачки розпочалась наприкінці 90-х, коли вона стала лауреаткою музичних фестивалів.У 2000 році вийшов її перший кліп на пісню "Так не бывает" – він потрапив до ротації "Території А". Наступного року у співачки вийшов дебютний компактний диск.
Оля Полякова – "Так не бывает": дивіться відео онлайн
Оля Полякова оновила свій образ у 2008 році, коли вийшов її сингл "Суперблондинка".
Через 4 роки артистка стала співпрацювати з продюсером Михайлом Ясинським, відтоді її треки здобували щораз більшу популярність. Однак співачка поставала в образі Russian Style, так звався й один з її кліпів, де вона танцювала в кокошнику.
Оля Полякова / Фото з соцмереж
Далі Оля Полякова випускає хіти "Шлепки", "Люлі", що зараз перекладені українською мовою. Вона бере участь у шоу "Зірка+Зірка", де посідає друге місце, "Хто проти блондинок?" та інші.
Також співачку пам'ятають з шоу "Привіт, декрет!", що було присвячене її вагітності другою донькою Алісою.
Вагітна Оля Полякова / Скриншот з відео
Згодом співачка постає в різноманітних пісенних та музичних проєктах як суддя – це і "Дивовижні люди", "Х-Фактор", "Маска" та "Голос країни". У 2019 році Оля Полякова випустила ще один альбом "Королева ночі".
Оля Полякова у 2019 / Фото з інстаграму співачки
Оля Полякова доволі часто експериментувала з образами та показувала себе в різних амплуа. Та головні акценти її look зазвичай були високі підбори, щоб підкреслити довжину ніг, та біляве довге волосся.
Різноманітні образи співачки / Фото з інстаграму Олі Полякової
На початку повномасштабного вторгнення Оля Полякова символічно спалила свій головний атрибут в образах – кокошник. Вона й надалі обирає яскраві аутфіти для концертів, але цього разу у патріотичних кольорах та з ніжними деталями.
Оля Полякова у 2019 / Фото з інстаграму співачки
Як змінилась Оля Полякова / Фото з соцмереж
Як змінилась Оля Полякова: відео