Оля Полякова народилась у Вінниці, де навчалась у музичній школі та училищі культури й мистецтв, пише Show 24. Артистка має диплом оперної співачки: вона закінчила Київський університет культури і мистецтво та Національну музичну академію Чайковського.

Цікаво Як за 20 років кар'єри змінилася Надя Дорофєєва: фото співачки тоді і зараз

Як розвивалась та змінювалася Оля Полякова

Кар'єра української співачки розпочалась наприкінці 90-х, коли вона стала лауреаткою музичних фестивалів.У 2000 році вийшов її перший кліп на пісню "Так не бывает" – він потрапив до ротації "Території А". Наступного року у співачки вийшов дебютний компактний диск.

Оля Полякова – "Так не бывает": дивіться відео онлайн

Оля Полякова оновила свій образ у 2008 році, коли вийшов її сингл "Суперблондинка".

Через 4 роки артистка стала співпрацювати з продюсером Михайлом Ясинським, відтоді її треки здобували щораз більшу популярність. Однак співачка поставала в образі Russian Style, так звався й один з її кліпів, де вона танцювала в кокошнику.



Оля Полякова / Фото з соцмереж

Далі Оля Полякова випускає хіти "Шлепки", "Люлі", що зараз перекладені українською мовою. Вона бере участь у шоу "Зірка+Зірка", де посідає друге місце, "Хто проти блондинок?" та інші.

Також співачку пам'ятають з шоу "Привіт, декрет!", що було присвячене її вагітності другою донькою Алісою.



Вагітна Оля Полякова / Скриншот з відео

Згодом співачка постає в різноманітних пісенних та музичних проєктах як суддя – це і "Дивовижні люди", "Х-Фактор", "Маска" та "Голос країни". У 2019 році Оля Полякова випустила ще один альбом "Королева ночі".



Оля Полякова у 2019 / Фото з інстаграму співачки

Оля Полякова доволі часто експериментувала з образами та показувала себе в різних амплуа. Та головні акценти її look зазвичай були високі підбори, щоб підкреслити довжину ніг, та біляве довге волосся.

Різноманітні образи співачки / Фото з інстаграму Олі Полякової

На початку повномасштабного вторгнення Оля Полякова символічно спалила свій головний атрибут в образах – кокошник. Вона й надалі обирає яскраві аутфіти для концертів, але цього разу у патріотичних кольорах та з ніжними деталями.



Оля Полякова у 2019 / Фото з інстаграму співачки

Як змінилась Оля Полякова / Фото з соцмереж

Як змінилась Оля Полякова: відео



