Ролик датується 29 лютого 2012 року, тобто, він зроблений 12 років тому. Артистка відверто поділилась думками до річниці своєї співочої сольної кар'єри.
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Тарабарова показала відео з початку кар'єри
За словами співачки, протягом свого творчого шляху вона пройшла чимало: телепроєкти, співпрацю з продюсерами, випуск різних пісень. Вона зізналась, що не мала гадки, яка складна дорога артиста.
Позаду – телевізійні шоу й продюсерські проєкти. Попереду – злети та падіння, розчарування та знахідки. 12 років сольній кар'єрі. Чи знала я що буде так важко? Звісно, ні,
– сказала вона.
Світлана поділилась, що здебільшого композиції першого альбому звучали російською, тому вона ніколи до них не повернеться. Водночас співачка ні про що не шкодує та дивиться лише вперед.
Розпочинається новий етап мого життя. Більшість пісень того першого альбому залишились в минулому, разом із мовою окупантів. Але подивіться на ці таки наївні, але щирі кадри, послухайте, як звучить чиста акустика. А заодно послухайте текст – в чомусь він і досі пророчий,
– висловилась зірка.
Також Тарабарова подякувала усім шанувальників, які багато років слухають її пісні та підтримують у всіх ідеях.
Про творчість Світлани Тарабарової
- Виконавиця навчалась у Київській академії естрадного та циркового мистецтва. Справжню славу дівчині принесла участь у популярному співочому шоу "Фабрика зірок". Там вона виступала під псевдонімом Аліса Тарабарова. Виконавиця запам'яталась усім своєю енергійністю та яскравими номерами.
- Згодом Тарабарова стала учасницею жіночого гурту Real O, разом із Регіною Тодоренко, Ліною Мицукі, Оленою Виноградовою. Через 4 роки артистка покинула колектив і заявила про початок сольної кар'єри.
- Світлана також пробувала свої сили у Національному відборі на Євробачення у 2016 році. Утім, на пісенний конкурс вона не потрапила.
- Тарабарова досить стрімко розвивала свою кар'єру. Її композиції відзначалися преміями "Пісня року", "Музична платформа", M1 Music Awards. Справжніми хітами співачки є "Мені казково", "Світло в тобі", "Повертайся живим", "Добре з тобою".