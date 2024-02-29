Ролик датується 29 лютого 2012 року, тобто, він зроблений 12 років тому. Артистка відверто поділилась думками до річниці своєї співочої сольної кар'єри.

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Тарабарова показала відео з початку кар'єри

За словами співачки, протягом свого творчого шляху вона пройшла чимало: телепроєкти, співпрацю з продюсерами, випуск різних пісень. Вона зізналась, що не мала гадки, яка складна дорога артиста.

Позаду – телевізійні шоу й продюсерські проєкти. Попереду – злети та падіння, розчарування та знахідки. 12 років сольній кар'єрі. Чи знала я що буде так важко? Звісно, ні,

– сказала вона.

Світлана поділилась, що здебільшого композиції першого альбому звучали російською, тому вона ніколи до них не повернеться. Водночас співачка ні про що не шкодує та дивиться лише вперед.

Розпочинається новий етап мого життя. Більшість пісень того першого альбому залишились в минулому, разом із мовою окупантів. Але подивіться на ці таки наївні, але щирі кадри, послухайте, як звучить чиста акустика. А заодно послухайте текст – в чомусь він і досі пророчий,

– висловилась зірка.

Також Тарабарова подякувала усім шанувальників, які багато років слухають її пісні та підтримують у всіх ідеях.

Про творчість Світлани Тарабарової