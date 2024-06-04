У мережі пліткують про вагітність Леді Гаги: кадри співачки з помітно округлим животом
Джерело:The Sun
Шанувальники припускають, що Леді Гага незабаром стане мамою. На ці думки їх наштовхнули кадри співачки з помітно округлим животом, як у вагітних жінок.
Якщо ці плітки підтвердяться, то артистка уперше стане мамою. Вона зараз зустрічається з бізнесменом Майклом Поланскі, який, ймовірно, освідчився виконавиці.
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На весіллі своєї сестри Наталі Джерманотти співачка з'явилася в обтислій чорній сукні, яка привернула увагу публіки до її помітно заокругленого живота.
Кадри, які наштовхнули фанів на думку, що Леді Гага вагітна: дивіться відео онлайн
Поки що сама Леді Гага не коментувала ці припущення, проте фанати з нетерпінням чекають офіційного підтвердження або спростування від зірки.
Хто з зірок чекає на дитину
- Танцювальна пара Макс Чмерковський і Пета Мергатройд вже невдовзі втретє стануть батьками. До двох їхніх синів скоро приєднається довгоочікувана донечка.
- Не менш приємну звістку анонсували танцівник Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева. Після тривалих спроб вони нарешті чекають на появу первістка.
- Майбутньою мамою незабаром стане й 21-річна українська блогерка Юля Верба. Зараз дівчина на шостому місяці вагітності.
- До хвилі радісних оголошень долучилася й голлівудська акторка Менді Мур. Вона з чоловіком Тейлором Голдсмітом виховує двох синів, а тепер вони чекають на дівчинку.