У мережі пліткують про вагітність Леді Гаги: кадри співачки з помітно округлим животом

Шанувальники припускають, що Леді Гага незабаром стане мамою. На ці думки їх наштовхнули кадри співачки з помітно округлим животом, як у вагітних жінок.

Якщо ці плітки підтвердяться, то артистка уперше стане мамою. Вона зараз зустрічається з бізнесменом Майклом Поланскі, який, ймовірно, освідчився виконавиці.

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На весіллі своєї сестри Наталі Джерманотти співачка з'явилася в обтислій чорній сукні, яка привернула увагу публіки до її помітно заокругленого живота.

Кадри, які наштовхнули фанів на думку, що Леді Гага вагітна: дивіться відео онлайн

Поки що сама Леді Гага не коментувала ці припущення, проте фанати з нетерпінням чекають офіційного підтвердження або спростування від зірки.

Хто з зірок чекає на дитину