Прихильник обурився через надто відверті номери на сцені, які, на його думку, межували з порнографією. Зокрема, американець стверджує, що глядачам довелося спостерігати жінок топлес, які імітували статевий акт. Водночас йому не сподобалися й інші моменти у виступі співачки.

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Так, за словами позивача Джастіна Ліпелеса, його не попередили про такий відвертий зміст виступу. Крім того, він висловив невдоволення значною затримкою початку концерту та відсутністю кондиціонування залу, через що там було спекотно. Мовляв, на зауваження про спеку Мадонна відреагувала репліками на кшталт "можна просто роздягнутися".

Ліпелес подав судовий позов проти співачки з вимогою компенсувати вартість квитка та виплатити моральну компенсацію, розмір якої не розголошується. Поки що знаменитість ніяк не коментувала цих звинувачень.

Чи подавали на Мадонну до суду інші фанати

Так, проте було це ще взимку. Причиною стали концерти знаменитості у Barclays Center у Брукліні 13, 14 та 16 грудня. За графіком вони мали розпочинатися о 20:30, проте шоу стартували лише о 22:30. Відтак, позивачі звинуватили Мадонну у введенні глядачів в оману через неправдиву рекламу.