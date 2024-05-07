Цілувався з колегами: "Квартал 95" висміяв рівненського воєнкома, але потрапив у скандал

Вже вкотре "Квартал 95" потрапив у скандал. Цього разу актори спародіювали Олександра Ярмошевича, рівненського воєнкома, який цілувався з колегами на роботі.

Однак, така креативність "Кварталу" обурила українців. Водночас глядачів зачепили слова, які промовляли актори під час виступу.

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У чому суть скандалу

Річ у тім, що актори, одягнені у військову форму, ділилися з колегою новою формою спілкування, а саме через поцілунки. Як виявилося, у кабінеті співробітників стояла камера, тому треба було вигадати спеціальний шифр "ДПО – дотики, поцілунки, обіймашки", щоб інформація не розповсюджувалася далі.

До колеги почали домагатися, що здивувало жінку. Втім, їй пояснили, що поцілунки означають прохання начальника "піти в Головне управління безпеки й передати їм документи з комплектації".

Ба більше, окрім цього артисти чіпають одне одного за груди, стегна та навіть облизують вуха. Як пізніше виявиться, начальник за допомогою язика "визначив російськомовну щелепу" і зрозумів, хто був шпигункою серед професійного складу.

Водночас облизування вуха начальника означає повідомлення про ухилянтів. Так, актори невдало використали гру слів.

Скандальний випуск "Кварталу 95": дивіться відео онлайн

Реакція українців

Глядачі обурилися відкритим знущанням з захисників України. Громадяни висловили сором "Кварталу 95" за недолугу спробу насмішити людей.

"Окрім того, що це в принципі огидно, так ще тягнути тему з військовим, який до роботи в ТЦК багато років був на фронті і зараз там";

"А ТЦК до цих акторів зайти не бажає?";

"Скільки військових загинуло в цій формі. Ганьба! Совісті у вас немає!";

"Це комусь смішно?";

"Не можу повірити, що це може викликати сміх. Аморальність виступу більш ніж очевидна";

"Мені боляче на це дивитися. Це сюрреалізм і зневага. Ще й у формі "піксель" – образі боротьби, сили та захисту батьківщини".

У який ще скандал потрапляв "Квартал 95"