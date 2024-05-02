До того ж Євген розповів, як його колег, які служать у ЗСУ, відпускають на виступи на концертах. Він зазначив, що цей процес вже давно налагоджений.

Цікаво Найкращий друг Зеленського, Кошовий, розповів, як часто і про що спілкується з президентом

Що думає Кошовий про службу Пікалова

Актор поділився, що його колеги, зокрема Олександр Пікалов і Володимир Мартинець, "служать у своїх частинах і виконують завдання керівництва". Для участі у концертах "Вечірнього кварталу" треба написати офіційний лист з датами виступів хлопців.

Тоді керівництво військових зможе відпустити чоловіків на запис шоу. Євген пояснив, що акторам дозволяють виступати, бо вони збирають гроші на потреби української армії.

Ми заздалегідь пишемо офіційний лист з датами концертів і проханням відпустити. Буває, що не відпускають. Але і відпускають також,

– розповів гуморист.

Чи спілкується Кошовий з Кравець

Водночас комік поділився, як часто йому вдається говорити з Оленою Кравець після її рішення залишити "Квартал 95". Кошовий зізнався, що перебуває у дружніх стосунках з ексколегою. Однак, їм не вдається спілкуватися дуже часто. Втім, Євген з Оленою завжди вітають одне одного зі святами.

Ми всі дорослі. Олена все сказала чітко. Ми всі розуміємо одне одного, бо дійсно не перший рік знайомі. Вона прийняла рішення – потрібно, значить, потрібно. Тому ми з розумінням до цього поставилися. Ми розійшлися друзями,

– поділився Кошовий.

Де зараз Пікалов і Кравець