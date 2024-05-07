Однако такая креативность "Квартала" возмутила украинцев. В то же время зрителей задели слова, которые произносили актеры во время выступления.
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В чем суть скандала
Дело в том, что актеры, одетые в военную форму, делились с коллегой новой формой общения, а именно через поцелуи. Как оказалось, в кабинете сотрудников стояла камера, поэтому надо было придумать специальный шифр "ППО – прикосновения, поцелуи, обнимашки", чтобы информация не распространялась дальше.
К коллеге начали домогаться, что удивило женщину. Впрочем, ей объяснили, что поцелуи означают просьбу начальника "пойти в Главное управление безопасности и передать им документы по комплектации".
Более того, артисты трогают друг друга за грудь, бедра и даже облизывают уши. Как позже окажется, начальник с помощью языка "определил русскоязычную челюсть" и понял, кто был шпионкой среди профессионального состава.
В то же время облизывание уха начальника означает сообщение об уклонистах. Так, актеры неудачно использовали игру слов.
Скандальный выпуск "Квартала 95": смотрите видео онлайн
Реакция украинцев
Зрители возмутились открытым издевательством над защитниками Украины. Граждане выразили стыд "Кварталу 95" за нелепую попытку насмешить людей.
- "Кроме того, что это в принципе отвратительно, так еще тянуть тему с военным, который до работы в ТЦК много лет был на фронте и сейчас там";
- "А ТЦК к этим актерам зайти не желает?";
- "Сколько военных погибло в этой форме. Позор! Совести у вас нет!";
- "Это кому-то смешно?";
- "Не могу поверить, что это может вызвать смех. Аморальность выступления более чем очевидна";
- "Мне больно на это смотреть. Это сюрреализм и пренебрежение. Еще и в форме "пиксель" – образе борьбы, силы и защиты родины".
В какой еще скандал попадал "Квартал 95"
- В нынешнем новогоднем шоу показали русскоязычную жительницу Скадовска, которая приехала в Закарпатье, где пыталась разговаривать на украинском. Однако, у нее получалось это не очень хорошо. Женщина говорила, что она "с*с*кадовская", поэтому до сих пор "разговаривала на русском языке", а украинский язык "вырчала" в школе, впрочем все слова уже "позаблювала".
- В ответ на этот выпуск мэр Скадовска Александр Яковлев раскритиковал шутку, назвав ее неуместной, поскольку город почти два года находится под оккупацией. Более того, городской голова отметил, что несмотря на наличие значительного количества русскоязычных жителей, они хорошо владеют украинским языком.
- Впоследствии юморист Юрий Великий, который сыграл закарпатца в номере, попросил прощения у людей, которых оскорбила эта шутка.
- На фоне скандала, который разгорелся в сети, редактор херсонского издания "Кавун.City" Евгения Вирлич обратилась с жалобой на "1+1" в комиссию по журналистской этике. Она считает, что выступление дискриминирует жителей юга и востока Украины по языковому признаку.
- Телеканал "1+1" сообщил, что удалит скандальное видео с ютуба и изъять его из своей концертной записи.
- Стоит отметить, что участие в номере оставило большой отпечаток на его актерах. В частности, юмористы Юрий Великий и Ирина Гатун попали в базу "Миротворец".