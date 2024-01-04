Крім того, вона згадала й інші недолугі жарти гумористів про Голодомор, Майдан та Україну, яку малювали актрисою з порнофільмів. Також журналістка припустила, чому українці й досі продовжують толерувати цей "жлобський гумор".

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Яніна Соколова відреагувала на скандал "Кварталу 95"

Журналістка проаналізувала останні десять років діяльності "Кварталу 95" і зробила висновок, що "ми самі дозволили "Кварталу" жартувати так про нас". Так, вона пригадала, як у випусках проєкту українців зображували недолугими селянами й жебраками. Історичні постаті та події спотворювалися, а трагедії висміювалися.

Синьйори Голодомори, томоси-термоси, запорізькі козаки в бутафорських пристріляних шапках і шараварах, Україну малювали актрисою з порнофільмів, а студентів-активістів Майдану, надалі Героїв Майдану, ілюстрували якимись диваками у светрах, яким непогано по приколу видати ебонітові палички аби побачити, чи буде струм у протистоянні із "Беркутом",

– зазначила Яніна.

Яніна Соколова висловилась про жарти "Кварталу 95": дивіться відео онлайн

Соколова підкреслила: "Усі роки незалежності "Квартал 95", ці малороси, ржали з україномовних українців". Блогерка додала, що зараз "Квартал" перевзувся і трендово став україномовним і тепер вже цинічно кепкує з російськомовних, які намагаються перейти на українську. Зокрема, активістка згадала скандальний номер про переселенку зі Скадовська, яку гумористи зобразили як тупу, неотесану панянку.

"10 років кривавій війні, якою Росія нищить все українське. Все. І цих панів теж. Студія "Квартал 95" випускає після двох років повномасштабної війни відео, в якому принижує в одному образі одночасно всіх українців на окупованих територіях. Бо вони, на їхню думку, недостатньо якісно говорять українською", – написала Соколова.

На думку журналістки, деякі українці, зокрема й ті, котрі були присутні на новорічному виступі коміків, й надалі продовжують толерувати "жлобський гумор" через низьку українську культуру. Яніна вважає, що час вже бути радикальними щодо тих, хто принижує українців.

Я не знаю, хто пише тексти "Кварталу", але українці з теперішнього б такого не написали. Може вони, сценаристи "Кварталу", живуть в іншій реальності? Настав час НЕ бути толерантними до цього. За що ми воюємо? Кого ми принижуємо? Себе? Хто я, колись ставив питання президент. То може варто все ж знайти відповідь на це питання. І маргіналізувати тих, хто принижує нас?,

– зазначила ведуча.

Як українці реагують на новорічний номер "Кварталу 95"