Після новорічного випуску "Кварталу 95" хвиля критики линула не тільки на студію, а й на акторів. Через суспільне обурення Культурний кластер "Краків" вирішив скасувати виставу за участі Ірини Гатун.
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У Києві скасували виставу, де мала грати Ірина Гатун
Вистава під назвою "Гатун… Про себе… Про вас… І про час!" мала відбутися 12 січня в Києві. Гумористка планувала стендап-монолог про своє життя, події, "кохання й зраду".
У зв'язку з останніми подіями хочемо повідомити, що вистава 12 січня "Гатун… Про себе… Про вас… І про час!" за участі актриси Ірини Гатун скасована! Культурний кластер "Краків" вимушений розірвати угоду з театральною студією імпровізації "Чорний квадрат" на проведення театрального заходу через моральні аспекти,
– повідомили у культурному просторі.
Виставу Ірини Гатун скасували / Фото з фейсбуку
Що стало причиною
- Очевидно, що захід скасували через лавину критики, яка обрушилась на "Квартал 95", гумористів і акторів. Її спричинив номер у новорічному випуску, де Ірина Гатун зіграла переселенку зі Скадовська. Російськомовна жінка намагалась спілкуватися українською, але робила помилки, що звучали як каламбури. Як-от, переселенка заявила, що вона "с*ськадовська". Скадовськ зараз перебуває в окупації, тож суспільство обурене такими жартами в час, коли містяни потребують підтримки й розуміння.
- На критику першим відреагував Юрій Великий, який заявив, що це номер не про "с*ськи" і не Скадовськ, а про людей, які не наважуються говорити українською. Та це теж не задовольнило українців, адже номер навпаки, немов висміював старання людей, що переходять на державну.
- Ірина Гатун вже відреагувала на скандал. Вона попросила вибачення перед тими, кого образив номер. І зауважила, що сценка мала змотивувати людей говорити українською мовою. Але послала "проплачених" – тих, хто, на її думку, підняв хейт навмисне.