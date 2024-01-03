Після новорічного випуску "Кварталу 95" хвиля критики линула не тільки на студію, а й на акторів. Через суспільне обурення Культурний кластер "Краків" вирішив скасувати виставу за участі Ірини Гатун.

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У Києві скасували виставу, де мала грати Ірина Гатун

Вистава під назвою "Гатун… Про себе… Про вас… І про час!" мала відбутися 12 січня в Києві. Гумористка планувала стендап-монолог про своє життя, події, "кохання й зраду".

У зв'язку з останніми подіями хочемо повідомити, що вистава 12 січня "Гатун… Про себе… Про вас… І про час!" за участі актриси Ірини Гатун скасована! Культурний кластер "Краків" вимушений розірвати угоду з театральною студією імпровізації "Чорний квадрат" на проведення театрального заходу через моральні аспекти,

– повідомили у культурному просторі.



Виставу Ірини Гатун скасували / Фото з фейсбуку

Зауважимо, що після скандалу у мережі також виплили кадри Ірини Гатун з окупованого Криму. Акторка їздила туди вже після 2014 року, а також публікувала вірші російських письменників.

Що стало причиною