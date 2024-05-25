Кум Насті Каменських категорично висловився про її чоловіка Потапа
25 травня 2024, 19:12Читать новость на русском
Джерело:ЖВЛ
Співачка Настя Каменських та продюсер Геннадій Вітер мають спільного хрещеника Артема. Днями чоловік розповів про стосунки з виконавицею та її коханим.
Він зауважив, що підтримує хороший зв'язок зі знаменитістю. А от ставлення до Потапа у нього дещо інше.
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Що кум Насті Каменських сказав про Потапа
Він зазначив, що має негативне ставлення до репера через його діяльність під час повномасштабного вторгнення.
Для мене Настя Каменських – близька людина. Я її підтримуватиму, а його, ось того чоловіка – ні. Категорично ні. Вважаю, що він не робить якісь правильні речі стосовно нашої країни,
– підкреслив Геннадій.
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Де зараз знаходиться Потап
- Початок повномасштабного російського вторгнення застав Олексія Потапенка за межами батьківщини. Виконавець повертався додому, проте надалі продовжив подорожувати світом.
- У лютому 2024 року репер разом зі своєю дружиною Настею Каменських відвідав Колумбію, де працював з іноземними артистами та продюсерами над новими музичними проєктами.
- Нещодавно він відвідав Париж та Мадрид, де також займався розвитком творчості.
- Наразі Потап перебуває у Софії, Болгарія, де планує створювати нові відеороботи та працювати над майбутніми проєктами.
- Репер розповідав, що його міжнародні подорожі мають суто робочий характер і пов'язані з розвитком та промоцією його музики та творчості на міжнародній сцені.