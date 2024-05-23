Виконавиця вже встигла привітати чоловіка зі святом. Вона опублікувала рідкісне фото пари та зворушливо звернулася до коханого.
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Як Настя Каменських привітала Потапа з річницею весілля
Співачка виставила романтичне фото з чоловіком. На знімку вона постала у білосніжній весільній сукні, а Потап позував у класичному костюмі. До фотографії Каменських додала чуттєві рядки з власної пісні.
Я обіцяю бути тобі морем, небом бути зоряним. П'ять років,
– зазначила виконавиця.
Якою була історія кохання Потапа та NK
- Все почалося в далекому 2006 році, коли вони вперше зустрілися під час спільної роботи над музичним проєктом.
- Цікаво, що спочатку Потап не дуже хотів працювати з Настею, але доля розпорядилася інакше.
- Артисти записали спільну пісню та їхній дует швидко став відомим. Попри творчий успіх, перші 3 роки співіснування музиканти постійно сварилися між собою.
- Водночас шанувальники припускали можливий роман між ними, але Олексій тоді ще був одружений з Іриною Горовою.
- У 2014 році все змінилося, коли репера та співачку разом помітили на відпочинку на Кубі.
- Це стало новою главою в їхніх стосунках, що призвело до розлучення Потапа і, врешті-решт, до їхнього офіційного шлюбу у 2019 році.