Виконавиця вже встигла привітати чоловіка зі святом. Вона опублікувала рідкісне фото пари та зворушливо звернулася до коханого.

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Як Настя Каменських привітала Потапа з річницею весілля

Співачка виставила романтичне фото з чоловіком. На знімку вона постала у білосніжній весільній сукні, а Потап позував у класичному костюмі. До фотографії Каменських додала чуттєві рядки з власної пісні.

Я обіцяю бути тобі морем, небом бути зоряним. П'ять років,

– зазначила виконавиця.

Якою була історія кохання Потапа та NK