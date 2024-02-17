Все через те, що вона мала поганий слух на ліве вухо. Водночас тепер виконавиця сподівається, що знову чутиме, як і раніше.

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Камалії провели екстрену операцію

Співачка опублікувала відео просто з операційної палати. Вона повідомила, що хірургічне втручання довелося зробити через проблеми зі слухом на ліве вухо. Знаменитості діагностували травматичну перфорацію барабанної перетинки. Втім, за її словами, лікарі успішно провели операцію.

Операцію мирінгопластики чудово зробила завідувачка ЛОР-відділення... Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше,

– підкреслила артистка.

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