Днями інфлюенсерка сходила на обстеження до спеціалістів. Тепер вона детальніше розповіла про своє самопочуття та поділилися, яке лікування їй призначили в клініці.

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Катерина поділилася, що останнім часом відчуває біль в плечі, який почався після того, як вона почала займатися плаванням.

Проблема, з якою мучуся вже пів року. Скільки займаюся плаванням, стільки в мене і болить плече. В один момент я навіть подумала, що невже я маю залишити плавання, мені ж так подобається…Чесно сказати, я просто чекала, що воно мине. Але дива не сталося,

– зазначила Репяхова.



Катерина Репяхова розповіла про погане самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

Так, блогерка звернулася до лікаря, який порекомендував їй кінезітерапію. Це вид тренувань, що передбачає роботу з лікарем-реабілітологом. На відміну від традиційних вправ у спортзалі, кінезітерапія фокусується на рухах, які не викликають скутості або втоми в тілі, тож після сеансів у пацієнта відчувають легкість і приплив енергії. Крім того, є зменшення болю в ураженій ділянці.

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