Тетяна Літвінова після лікарні показалася в салоні авто та розповіла про свій стан здоров'я. Зірка "МастерШефу" зізналась, що їй довелося пережити хірургічне втручання.

Дивіться також Дружина Брюса Вілліса зворушила мережу світлиною з важкохворим чоловіком

Тетяна Літвінова розповіла про складну операцію

Що ж зі мною було? Це була операція дуже складна з видалення деяких новоутворень, які потрібно було видалити, щоб вже не думати про них,

– зізналась кулінарка.

Тетяна Літвінова близько 10 днів не виходила у світ. Після операції вона відновлюється та чекає на чергові результати аналізів. Її стан покращується.

"Краще трошечки себе почуваю, але все ще є слабкість. Особливо те, що я не можу пити знеболювальні через те, що в мене дуже слабкий шлунок. Не дуже часто п'ю ліки, пігулки не люблю. Лікуюся гомеопатією, а зараз потрібно пити ліки й мені ще гірше, коли я п'ю знеболювальні. Тому терплю", – розповіла Літвінова.

Тетяна Літвінова про свій стан: відео

Які ще втручання перенесла суддя кулінарного шоу

Тетяна Літвінова переживала операції й раніше, але косметологічного плану. Вона зізнавалась про перенесені три пластичні операції: зміна форми грудей (без вставлення імплантів), пластика шва після кесаревого розтину та ліпофілінг. Остання операція означає, що жирову тканину пацієнта пересаджують з одного місця в інше – Літвінова вирішила таким чином збільшити собі вилиці.

У зірки "МастерШефу" була швидка реабілітація: перші три дні відчувалась слабкість і підвищена температура. Менш як місяць на швах доводилось носити на швах пластирі. Однак тепер вона задоволена своїм тілом.