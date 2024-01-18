Українська акторка Ксенія Мішина зараз разом із сином відпочиває за кордоном. Вона активно показує свої розваги у Таїланді та на Балі, хоч і часто отримує критику від підписників.
До слова Ксенія Мішина шокувала захмарними цінами за відпочинок у Таїланді
Ксенія Мішина травмувалась на Балі
Під час відпочинку з артисткою стався неприємний інцидент. Вона разом з подругою впала з байку.
Ксенія Мішина показала наслідки екстремальних розваг. У неї видно рани на ліктях, а у подруги - на руках та ногах. Акторка пожартувала, що від травм не врятував навіть браслет-оберіг.
Вчора купили браслети-захист, за годину впали з байка. Летіли з байку тихо, але кожний думав про своє. Катя: "Ксю без шолома, їй п*зда. Я: "я так і знала! Й**ані байки". P.S: вибачайте за мати, але це життя,
– розповіла Ксенія Мішина.
Ксенія Мішина показала рани / Фото з інстаграм-сторіз
Оберіг не врятував від травм / Фото з інстаграм-сторіз
Де відпочивають взимку українські зірки
- Даша Квіткова відправилась на відпочинок у теплу країну, хоч не уточнила, в яку саме. Та блогерка три дні добиралась до місця призначення. Разом з нею перебуває її син Лев.
- Ольга Сумська разом з чоловіком Віталієм та донькою Анною провела святковий час у Карпатах. Вони відпочивали в Буковелі, де каталися на лижах і куштували українські автентичні страви.
- Злата Огнєвіч поїхала в Таїланд, де востаннє була 7 років тому. Однак підписники розкритикували зірку за кадри з екзотичної країни. Та вона відповіла, що має право на відпустку.