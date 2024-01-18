Українська акторка Ксенія Мішина зараз разом із сином відпочиває за кордоном. Вона активно показує свої розваги у Таїланді та на Балі, хоч і часто отримує критику від підписників.

До слова Ксенія Мішина шокувала захмарними цінами за відпочинок у Таїланді

Ксенія Мішина травмувалась на Балі

Під час відпочинку з артисткою стався неприємний інцидент. Вона разом з подругою впала з байку.

Ксенія Мішина показала наслідки екстремальних розваг. У неї видно рани на ліктях, а у подруги - на руках та ногах. Акторка пожартувала, що від травм не врятував навіть браслет-оберіг.

Вчора купили браслети-захист, за годину впали з байка. Летіли з байку тихо, але кожний думав про своє. Катя: "Ксю без шолома, їй п*зда. Я: "я так і знала! Й**ані байки". P.S: вибачайте за мати, але це життя,

– розповіла Ксенія Мішина.



Ксенія Мішина показала рани / Фото з інстаграм-сторіз



Оберіг не врятував від травм / Фото з інстаграм-сторіз

Де відпочивають взимку українські зірки