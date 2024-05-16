Нещодавно блогерка повідомила про діагноз свого сина Михайла – диспраксія. Через це у хлопчика, ймовірно, є складнощі з контролем рухів свого тіла. Втім, зіркова матуся займається вирішенням цієї проблеми. Однак, з блогеркою знову сталося щось серйозне.
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Чому Репяхова вийшла заплакана до фанатів
Бізнесвумен у своїх соцмережах опублікувала відео, на якому постала з заплаканими очима. Вона зазначила, що її родина переживає складні часи. Втім, дружина Павліка не розповіла, що насправді сталося.
Не можу вам передати, які складні часи проживає наша сім'я. Але і залишається щось позитивне в цьому житті,
– поділилася Репяхова.
Дружина Павліка зізналася про складний час у родині / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас Катерина пообіцяла поділитися усім згодом. Також вона підкреслила, що "має бути сильною", попри усі негаразди.
Заплакана Катерина Репяхова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про подружжя Павліка і Репяхової
- Катерина з шанувальниці Віктора перетворилася на його дружину. Жінка розповідала, що з дитинства відвідувала концерти виконавця й ніколи не могла уявити такий дивовижний подарунок долі.
- Зустріч майбутнього подружжя відбулася 4 листопада 2015 року після концерту Павліка. Це сталося у готелі в Миколаєві.
- Попри те, що артист був одружений на Ларисі Созаєвій, він все ж почав стосунки з Репяховою, своїм концертним директором. Так, це призвело до розлучення з Ларисою та освідчення Катерині.
- У травні 2020 року пара зареєструвала стосунки в РАЦСі, а вже в червні наступного року у неї народився син Михайло.