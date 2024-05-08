33-річний Женя Янович в інтерв'ю Маші Єфросиніній згадав про оновлений закон про мобілізацію, що скоро набуде чинності. Він розповів про те, чи готовий поповнити лави війська.
До слова Сльози в сторону, – відома акторка розповіла, як сприйняла рішення чоловіка й батька піти в ЗСУ
Женя Янович про мобілізацію
Шоумен зізнався, що як законослухняний громадянин, готовий піти у ТЦК та оновити свої дані. Янович не відкидає варіанту, в якому йому доведеться йти воювати.
Якщо вийде так, що мені буде вручена повістка, все, я готовий йти й туди. Бо скільки б ти не робив, однаково залишається відчуття, що ти "недо". Найбільше, що ти можеш віддати – це поставити на шальку терезів своє життя і піти захищати в прямому розумінні,
– сказав Женя Янович.
Ведучий зауважив, що його робота в тилу також важлива. Але він розуміє, що сумління гризтиме його зсередини.
Янович про свого товариша Yarmak
Шоумен зізнався, що для нього прикладом зараз є репер та військовослужбовець Yarmak, який не відсиджується в тилу, а справді захищає країну.
"Він для мене величезний моральний авторитет. Я йому кажу, що мені буває соромно конкретно перед ним. У нас люблять казати: "А чому я?", а ви спробуйте собі поставити питання: "А чому не я?"", – висловився Янович.
Інтерв'ю з Женею Яновичем: дивіться відео онлайн
Зірки про мобілізацію
- Володимир Жогло пояснив, що не служить ЗСУ через стан свого здоров'я. В гумориста виявили ожиріння, гепатоз, алергію та метал та інші "болячки". Актор сам ходив до військкомату і проходив ВЛК.
- Актор Олексій Гнатковський має бронювання від мобілізації. Та він зізнавався, що відчуває через це провину. Адже багато його рідних воюють на фронті.
- Травесті-діва Монро розповіла, що її документи законно оформлені. Вона додала, що готова знову піти у ТЦК, якщо буде така потреба. Водночас блогерка вважає, що потрібно відкрити кордони для всіх чоловіків.