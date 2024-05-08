33-річний Женя Янович в інтерв'ю Маші Єфросиніній згадав про оновлений закон про мобілізацію, що скоро набуде чинності. Він розповів про те, чи готовий поповнити лави війська.

До слова Сльози в сторону, – відома акторка розповіла, як сприйняла рішення чоловіка й батька піти в ЗСУ

Женя Янович про мобілізацію

Шоумен зізнався, що як законослухняний громадянин, готовий піти у ТЦК та оновити свої дані. Янович не відкидає варіанту, в якому йому доведеться йти воювати.

Якщо вийде так, що мені буде вручена повістка, все, я готовий йти й туди. Бо скільки б ти не робив, однаково залишається відчуття, що ти "недо". Найбільше, що ти можеш віддати – це поставити на шальку терезів своє життя і піти захищати в прямому розумінні,

– сказав Женя Янович.

Ведучий зауважив, що його робота в тилу також важлива. Але він розуміє, що сумління гризтиме його зсередини.

Янович про свого товариша Yarmak

Шоумен зізнався, що для нього прикладом зараз є репер та військовослужбовець Yarmak, який не відсиджується в тилу, а справді захищає країну.

"Він для мене величезний моральний авторитет. Я йому кажу, що мені буває соромно конкретно перед ним. У нас люблять казати: "А чому я?", а ви спробуйте собі поставити питання: "А чому не я?"", – висловився Янович.

Інтерв'ю з Женею Яновичем: дивіться відео онлайн

Зірки про мобілізацію