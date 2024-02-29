Дружина президента Зеленського прибула з офіційним візитом до Великої Британії. Після других роковин повномасштабного вторгнення перша леді мала нагоду поспілкуватися з королевою Каміллою.

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Олена Зеленська зустрілась з королевою Каміллою

Перша леді України та Її Величність поспілкувалися про українських біженців у Великій Британії. Олена Зеленська подякувала королю й королеві за регулярні зустрічі та прихисток понад 200 тисяч людей, яким довелось бігти від війни.

Дружина лідера країни також звернулась до усього Сполученого Королівства, що послідовно підтримує нашу державу.

Впевнена, наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Продовжуємо відстоювати їх разом,

– підкреслила Олена Зеленська.



Олена Зеленська та королева Камілла / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді та королеви

На зустріч з британською королевою Олена Зеленська обрала вишуканий діловий образ. Вона одягнула чорні штани-палацо та фактурний укорочений жакет кремового кольору від українського бренду Litkovska. Її образ доповнювали туфлі-човники та сережки з перлинами.

Королева Камілла натомість постала в одній з улюблених суконь міді синього кольору від бренду Anna Valentine.



Олена Зеленська та королева Камілла / Фото з інстаграму першої леді

Чарльз III та Камілла підтримують Україну

Британські король та королева, а також інші члени монаршої родини неодноразово відвідували Український центр у Лондоні та висловлювали підтримку українцям.

До других роковин повномасштабного вторгнення Чарльз III звернувся до нашого народу, підкреслив силу та рішучість української нації, що надихає інших.