Вперше після новини про рак: король Чарльз III здійснив закордонну поїздку

6 червня у Франції відбуваються урочисті заходи, присвячені 80-й річниці висадки союзницьких військ у Нормандії – події, яка стала переломним моментом у ході Другої світової війни. На церемонію прибули лідери різних країн, зокрема король Великої Британії Чарльз III.

Цей візит став першою закордонною поїздкою Його Величності після того, як в нього діагностували рак. У Нормандію монарх відправився разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою.

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Спершу королівське подружжя, а також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, міністр оборони Грант Шеппс, президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон взяли участь в урочистостях біля Британського меморіалу, розташованого поблизу селища Вер-Сюр-Мер. Згодом Чарльз III виголосив промову, а після виступу монарха всі присутні вшанували пам'ять загиблих, поклавши вінки до монумента.

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