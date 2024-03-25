Новина про нібито смерть короля Чарльза ІІІ облетіла всю мережу. Попри її не правдивість, люди ще більше зацікавилася станом здоров'я монарха. Так, старший племінник Пітер Філіпс поділився подробицями самопочуття Його Величності.

За словами родича, король дуже хоче якнайскоріше повернутися до своїх обов'язків. Однак, наразі це не є можливим.

До слова Акторка Блейк Лайвлі публічно перепросила перед Кейт Міддлтон: "Я зробила дурний допис"

Нові подробиці стану здоров'я монарха

Пітер Філіпс зазначив, що Чарльз активно бореться з раком та має бажання якнайшвидше впоратися з усіма труднощами, щоб вже почати працювати у повну силу. На думку племінника, монарх дуже засмучений, проте водночас прагматичний. До того ж той завжди підштовхує свій персонал та лікарів, щоб ті нарешті повідомили про покращення його стану.

Він у хорошому настрої. Однак, я думаю, що він дуже засмучений тим, що не може робити все, що хоче. Але він дуже прагматичний. Він розуміє, що є період часу, коли йому дійсно потрібно зосередитися на собі, але в той самий час він завжди підштовхує свій персонал і всіх своїх лікарів та медсестер до того, щоб вони могли сказати: "Я дійсно можу це зробити? Можу?",

– зізнався Пітер Філіпс.

До того ж племінник зазначив про прагнення короля якнайшвидше повернутися до свого буденного життя, однак той розуміє, що все прийде з часом.

Він розчарований тим, що відновлення, можливо, займе трохи більше часу, ніж хотілося б,

– додав племінник монарха.

Що відомо про здоров'я короля Чарльза ІІІ