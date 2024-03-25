За словами родича, король дуже хоче якнайскоріше повернутися до своїх обов'язків. Однак, наразі це не є можливим.

До слова Акторка Блейк Лайвлі публічно перепросила перед Кейт Міддлтон: "Я зробила дурний допис"

Нові подробиці стану здоров'я монарха

Пітер Філіпс зазначив, що Чарльз активно бореться з раком та має бажання якнайшвидше впоратися з усіма труднощами, щоб вже почати працювати у повну силу. На думку племінника, монарх дуже засмучений, проте водночас прагматичний. До того ж той завжди підштовхує свій персонал та лікарів, щоб ті нарешті повідомили про покращення його стану.

Він у хорошому настрої. Однак, я думаю, що він дуже засмучений тим, що не може робити все, що хоче. Але він дуже прагматичний. Він розуміє, що є період часу, коли йому дійсно потрібно зосередитися на собі, але в той самий час він завжди підштовхує свій персонал і всіх своїх лікарів та медсестер до того, щоб вони могли сказати: "Я дійсно можу це зробити? Можу?",

– зізнався Пітер Філіпс.

До того ж племінник зазначив про прагнення короля якнайшвидше повернутися до свого буденного життя, однак той розуміє, що все прийде з часом.

Він розчарований тим, що відновлення, можливо, займе трохи більше часу, ніж хотілося б,

– додав племінник монарха.

Що відомо про здоров'я короля Чарльза ІІІ