За словами Блейк, її принизив власний невдалий жарт. Акторці дуже соромно перед Кейт за скоєне.
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Як Лайвлі висміяла Міддлтон
До Дня матері принцеса Уельська поділилася чуттєвими фото з дітьми. До того ж це була перша поява Кейт в інформаційному просторі після перенесеної операції. Однак, користувачі виявили фотошоп, а Її Високість зізналася, що "як фотограф-аматор експериментує з редагуванням" та вибачилася за "плутанину з сімейним фото".
Водночас Блейк Лайвлі успішно скористалася скандалом та прорекламувала власний бізнес Betty Buzz, який спеціалізується на напоях. Акторка опублікувала світлину з відкрито незграбним фотошопом, з метою висміяти Її Високість.
Блейк Лайвлі насміхається над Кейт Міддлтон / Видалене фото з інстаграму акторки
Однак, все змінилося після заяви Кейт про хворобу на рак, тоді Блейк стало дуже соромно за недолугий вчинок. Водночас шанувальники звинуватили акторку в лицемірстві.
Лайвлі, разом зі своїм чоловіком Райаном Рейнольдсом, поважає особистий простір та приватність, оскільки сама має чотирьох дітей, тому публічно вибачилася перед принцесою.
Я зробила дурний допис про "промахи з фотошопом", і він мене сьогодні принизив. Пробачте мені. Посилаю всім свою любов та найкращі побажання,
– написала акторка.
Вибачення Лайвлі перед Міддлтон / Скриншот з інстаграм-сторіс акторки
Що відомо про рак у Кейт Міддлтон
- У січні 2023 року Її Високість перенесла операцію на черевній порожнині. Після додаткового обстеження в неї виявили рак.
- На фоні чуток про раптове зникнення Кейт з мережі, принцеса 22 березня опублікувала звернення, де офіційно повідомила про наявність раку.
- Кенсінгтонський палац вирішив не розголошувати конкретну інформацію щодо типу або стадії онкозахворювання, проте відомо, що Кетрін зараз проходить профілактичну хімієтерапію.
- Через лікування принцеса Уельська не зможе бути присутньою на цьогорічному Великодньому богослужінні з королівською родиною.