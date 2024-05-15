Король, для створення полотна, позував для митця чотири рази. Кожен з сеансів тривав близько години.

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Перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

Картина, яка написана олією, показує британського монарха Чарльза ІІІ в уніформі валлійської гвардії. Вона була створена художником Джонатаном Єо, який відомий за створенням портретів Тоні Блера, Девіда Аттенборо та Малали Юсуфзай.

Водночас на полотні уніформа Чарльза ІІІ прикрашена різними нагородами, які отримав король протягом життя. У руках він тримає меч, а на плечі сидить метелик. За словами Єо, ця комаха символізує метаморфозу та відродження, тому він хотів, щоб картина була особливою та запам'яталася людям.

До того ж метелик на полотні означає інтерес монарха до навколишнього середовища.

Цікаво, що митець розпочав роботу над портретом ще у червні 2021 року, коли Чарльз ІІІ займав титул принца Уельського. Джонатан зізнався, що було всього чотири зустрічі, тривалістю близько години, на яких монарх мав змогу позувати для майбутнього полотна.

Портрет короля буде висіти в історичній будівлі Drapers' Hall у Ковентрі до середини червня цього року.

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