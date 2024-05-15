Король, для створення полотна, позував для митця чотири рази. Кожен з сеансів тривав близько години.
До слова Уперше за довгий час: принц Вільям з'явився на публіці з онкохворим батьком
Перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ
Картина, яка написана олією, показує британського монарха Чарльза ІІІ в уніформі валлійської гвардії. Вона була створена художником Джонатаном Єо, який відомий за створенням портретів Тоні Блера, Девіда Аттенборо та Малали Юсуфзай.
Водночас на полотні уніформа Чарльза ІІІ прикрашена різними нагородами, які отримав король протягом життя. У руках він тримає меч, а на плечі сидить метелик. За словами Єо, ця комаха символізує метаморфозу та відродження, тому він хотів, щоб картина була особливою та запам'яталася людям.
До того ж метелик на полотні означає інтерес монарха до навколишнього середовища.
Цікаво, що митець розпочав роботу над портретом ще у червні 2021 року, коли Чарльз ІІІ займав титул принца Уельського. Джонатан зізнався, що було всього чотири зустрічі, тривалістю близько години, на яких монарх мав змогу позувати для майбутнього полотна.
Портрет короля буде висіти в історичній будівлі Drapers' Hall у Ковентрі до середини червня цього року.
Що відомо про рак Чарльза ІІІ
- У січні 2024 року 75-річний монарх лікував збільшення простати в приватній лондонській клініці. Однак, під час операції лікарі виявили тривожну проблему, яка, як показали подальші аналізи, виявилася однією з форм раку.
- Втім, через те, що захворювання діагностували на ранній стадії, монарх мав змогу розпочати лікування якомога швидше.
- 30 квітня стало відомо про повернення до обов'язків короля Чарльза ІІІ. Він відвідав онкологічний центр разом з королевою Каміллою.
- Монарх планує здійснити кілька виступів і відвідати Японію.
- У травні цього року король зізнався, як на нього вплинула хімієтерапія. У розмові з ветераном британської армії Аароном Мапплбеком, який теж боровся з раком яєчок і пройшов курс хімієтерапії, монарх розповів, що втратив на деякий час смак.