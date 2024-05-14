Підкреслимо, разом з принцом Вільямом монарх прибув до Центру армійської авіації в Міддл Воллопі у графстві Гемпшир. Там пройшла спеціальна церемонія, де король передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Уельському.

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Що Чарльз ІІІ розповів про наслідки лікування онкології

Монарх поспілкувався з ветераном британської армії Аароном Мапплбеком. Під час розмови військовий поділився, що боровся з раком яєчок і минулого року пройшов курс хімієтерапії, що призвело до втрати смаку. Його Величність зазначив, що у нього був такий самий побічний ефект.

Відомо, що Чарльз ІІІ проходив хімієтерапію в Лондоні.

Що відомо про рак у короля Великої Британії