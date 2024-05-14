Підкреслимо, разом з принцом Вільямом монарх прибув до Центру армійської авіації в Міддл Воллопі у графстві Гемпшир. Там пройшла спеціальна церемонія, де король передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Уельському.
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Що Чарльз ІІІ розповів про наслідки лікування онкології
Монарх поспілкувався з ветераном британської армії Аароном Мапплбеком. Під час розмови військовий поділився, що боровся з раком яєчок і минулого року пройшов курс хімієтерапії, що призвело до втрати смаку. Його Величність зазначив, що у нього був такий самий побічний ефект.
Відомо, що Чарльз ІІІ проходив хімієтерапію в Лондоні.
Що відомо про рак у короля Великої Британії
- У січні 2024 року 75-річний монарх лікував збільшення простати в приватній лондонській клініці. Однак під час операції лікарі виявили тривожну проблему, яка, як показали подальші аналізи, виявилася однією з форм раку.
- З огляду на те, що онкозахворювання діагностували на ранній стадії, це дозволило королю оперативно розпочати лікування.
- Вже 30 квітня Його Величність повернувся до виконання своїх офіційних обов'язків. Він здійснив візит до онкологічного центру разом з королевою Каміллою.
- Очікується, що монарх зробить ще кілька публічних виступів і відвідає палац імператора Японії.