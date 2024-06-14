Усе життя – театр, – Klavdia Petrivna випустила нову пісню, якою заінтригувала фанів
Джерело:Klavdia Petrivna
Молода інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna потішила шанувальників новим треком. Вона представила пісню "Театр", якою заінтригувала фанів.
Анонімна артистка Klavdia Petrivna презентувала нову композицію у своєму особливому стилі. Пісня стала натяком на те, що може відбутися у серпні в Палаці спорту.
Дивіться також Це прецедент, – Ірина Горова висловилася про інкогніто-образ Klavdia Petrivna
Свіжа пісня Klavdia Petrivna має назву "Театр". У ній вона роздумує про те, що людям притаманно одягати маски та грати у реальному житті, немов це вистава. У треку співачка не розкриває своєї особистості, але знову інтригує.
Усе життя – театр! Люблю перетворювати рутину на цікаву виставу, грати ролі та інтригувати. Нехай ця пісня стане невеличким натяком... Скоро побачимось,
– прокоментувала нову пісню інкогніто-виконавиця.
Залишається здогадуватися, чи зніме Klavdia Petrivna маску на своєму сольному концерті. Чи продовжить носити маску.
Коли Klavdia Petrivna вийде на сцену
- Після дебюту на концерті Артема Пивоварова Klavdia Petrivna висловила готовність до сольних виступів. Її перший сольний концерт відбудеться у Палаці Спорту 30 серпня. Цікаво, що перші 1000 квитки розкупили за 22 хвилини, а майже всі місця на виступ співачки були продані за дев'ять днів.
- Через шалений ажіотаж команда виконавиці зрозуміла, що не обійдеться без другого концерту. Так, 31 серпня Klavdia Petrivna виступить ще раз. Однак артистка попередила, що туру Україною не буде.
- Обидва концерти Klavdia Petrivna матимуть благодійний характер. В анонсах вказано, що частина коштів піде на потреби українських захисників і захисниць.