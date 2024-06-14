Усе життя – театр, – Klavdia Petrivna випустила нову пісню, якою заінтригувала фанів

Молода інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna потішила шанувальників новим треком. Вона представила пісню "Театр", якою заінтригувала фанів.

Анонімна артистка Klavdia Petrivna презентувала нову композицію у своєму особливому стилі. Пісня стала натяком на те, що може відбутися у серпні в Палаці спорту.

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Свіжа пісня Klavdia Petrivna має назву "Театр". У ній вона роздумує про те, що людям притаманно одягати маски та грати у реальному житті, немов це вистава. У треку співачка не розкриває своєї особистості, але знову інтригує.

Усе життя – театр! Люблю перетворювати рутину на цікаву виставу, грати ролі та інтригувати. Нехай ця пісня стане невеличким натяком... Скоро побачимось,

– прокоментувала нову пісню інкогніто-виконавиця.

Залишається здогадуватися, чи зніме Klavdia Petrivna маску на своєму сольному концерті. Чи продовжить носити маску.

Коли Klavdia Petrivna вийде на сцену