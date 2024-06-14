Анонимная артистка Klavdia Petrivna презентовала новую композицию в своем особом стиле. Песня стала намеком на то, что может состояться в августе во Дворце спорта.
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Свежая песня Klavdia Petrivna называется "Театр". В ней она размышляет о том, что людям свойственно одевать маски и играть в реальной жизни, словно это спектакль. В треке певица не раскрывает своей личности, но снова интригует.
Вся жизнь – театр! Люблю превращать рутину в интересное представление, играть роли и интриговать. Пусть эта песня станет небольшим намеком... Скоро увидимся,
– прокомментировала новую песню инкогнито-исполнительница.
Остается догадываться, снимет ли Klavdia Petrivna маску на своем сольном концерте. Или продолжит носить маску.
Когда Klavdia Petrivna выйдет на сцену
- После дебюта на концерте Артема Пивоварова Klavdia Petrivna выразила готовность к сольным выступлениям. Ее первый сольный концерт состоится во Дворце Спорта 30 августа. Интересно, что первые 1000 билетов раскупили за 22 минуты, а почти все места на выступление певицы были проданы за девять дней.
- Из-за бешеного ажиотажа команда исполнительницы поняла, что не обойдется без второго концерта. Так, 31 августа Klavdia Petrivna выступит еще раз. Однако артистка предупредила, что тура по Украине не будет.
- Оба концерта Klavdia Petrivna будут иметь благотворительный характер. В анонсах указано, что часть средств пойдет на нужды украинских защитников и защитниц.