Анонимная артистка Klavdia Petrivna презентовала новую композицию в своем особом стиле. Песня стала намеком на то, что может состояться в августе во Дворце спорта.

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Свежая песня Klavdia Petrivna называется "Театр". В ней она размышляет о том, что людям свойственно одевать маски и играть в реальной жизни, словно это спектакль. В треке певица не раскрывает своей личности, но снова интригует.

Вся жизнь – театр! Люблю превращать рутину в интересное представление, играть роли и интриговать. Пусть эта песня станет небольшим намеком... Скоро увидимся,

– прокомментировала новую песню инкогнито-исполнительница.

Остается догадываться, снимет ли Klavdia Petrivna маску на своем сольном концерте. Или продолжит носить маску.

Когда Klavdia Petrivna выйдет на сцену