У програмі Тіни Кароль: загадкова Klavdia Petrivna вперше засвітила своє обличчя

Тіна Кароль випустила новий епізод свого авторського музичного проєкту "Дім звукозапису". Гостею п'ятого випуску стала загадкова Klavdia Petrivna.

Вона виконала пісню Мирослава Скорика "Намалюй мені ніч". Klavdia зазначила, що подарувала цій композиції нове життя для сучасного покоління.

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Співачка зазначила, що "Намалюй мені ніч" вважає унікальною і чарівною.

Саме з неї у мене почалася любов до всіх ретро-пісень: Мирослава Скорика, в тому числі й Володимира Івасюка, Ігоря Білозіра. В нас дуже багато композиторів геніальних… Як "Червона рута". Я їх приблизно на одному рівні сприймаю. Ця пісня дуже важлива для мене,

– поділилася Klavdia.

Для запису нової версії треку був запрошений відомий жіночий кавер-бенд Freedom-jazz.

Крім того, випуск містить інтерв'ю з оригінальними виконавцями композиції, включаючи солістку ансамблю "Веселі скрипки" Любов Чайковську та інших музикантів, які розповіли про успіх пісні у 1965 році.

"Дім звукозапису": дивіться випуск онлайн

Що таке "Дім звукозапису"

Це музична програма на ютубі, створена Тіною Кароль. Основна мета шоу – відродити забуті українські пісні. Формат програми передбачає, що в кожному випуску Тіна запрошує гостя-музиканта. Разом вони створюють нову версію обраної пісні та розповідають її історію. Знімання відбуваються в історичному Домі звукозапису Українського радіо, що має понад 50-річну історію. Серед запрошених артистів були такі відомі виконавці як Юлія Саніна, SHUMEI, ONUKA та LELY45.