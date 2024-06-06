Співачка виконала хіт 2000-х "Наші". Слухачам дуже сподобалось, вони відзначили, що виконавиці вдалося це зробити на високому рівні.

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Артистка з гуртом поєднала панк-рок та інді-рок, що утворило особливе звучання. Як поділилася, Тіна Кароль, на це у них було лише дві години.

Я люблю "Скрябіна", деякі пісні знаю від першого рядка до останнього, деякі я можу інтуїтивно підспівувати. У пісні «Наші» я дуже органічна, я спробувала передати ту атмосферу, яку вочевидь закладав Кузьма. Напевне, в мене це вдалося. Ця пісня, як ніколи важлива, адже вона віддзеркалює єдиний меседж суспільства: ми українці, й ми цим пишаємося,

– поділилася Людмила Білоусова.

Зауважимо, що в цій серії "ДЗЗ" Тіна Кароль до того ж поспілкувалася з гітаристом гурту "Скрябін" Олексієм Зволинським, журналістом Віталієм Бардецьким та вдовою Андрія Кузьменка Світланою Бабійчук. Співачка навіть побувала в неї вдома.

"Дім звукозапису": дивіться випуск онлайн

У коментарях під відео глядачі зазначили, що дуже вдячні Тіні Кароль за проєкт та LELY45 за виконання композиції.

"Який змістовний випуск! Як завжди на високому рівні. Дякую за можливість зазирнути у творчу атмосферу Кузьми. Тіна молодець. LELY45 класно передала атмосферу пісні. Мурахи";

"Який чудовий результат! Неймовірна, справжня, красива, талановита артистка LELY45! Зичу успіхів їй, гурту "Скрябін" та оркестру. Окрема подяка Тіні Кароль!";

"Вперше чую цю пісню Скрябіна. Слова Андрія ще довго для нашої нації будуть актуальними. Дякую";

"Мене мурашило не один раз під час перегляду, і пару разів навернулися сльози. Тіно, дякую вам в котре за цей проєкт – це просто краса і глибина в одному флаконі! Чудово, що ви створили такий цікавий спосіб поєднувати покоління через музику, зберігаючи та даючи нове життя прекрасній музичній спадщині нашого народу, розкриваючи історію митців та створення цих неймовірних композицій, дійсно незаслужено забутих, а для декого може і ніколи не знаних. Уклін вам низький".

Що відомо про проєкт "Дім звукозапису"