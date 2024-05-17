До того ж Тіна має вже не одну колаборацію з цим артистом. Так, нещодавно вони випустили кліп на спільну пісню "Стерва", який дуже сподобався шанувальникам.

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Що відомо про участь SHUMEI у шоу

Тіна Кароль вирішила, що співак виконуватиме пісню "У долі своя весна" Володимира Івасюка. Водночас SHUMEI разом із симфонічним оркестром мав подарувати нове життя цьому хіту. До того ж, за правилами проєкту, він мав відтворити унікальне звучання цієї пісні, яка буде відрізнятися від оригіналу.

Ба більше, Тіна Кароль дослідила історію треку, яка була написана у 1977 році. Артистка, у випуску, розповіла про переслідування композитора агентами КДБ, через яке Івасюк буде знайдений мертвим у 1979 році.

Дуже багато української музики нищилось. Нам треба відновлювати, нам треба знаходити все, що тільки можемо, бо в нас дуже багато забрали. У цьому випуску ми відроджуємо музику Івасюка, людини, яка багато зробила для України, й загинула за неї,

– поділився SHUMEI.

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Що відомо про проєкт