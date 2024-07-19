Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, незабаром вкотре з'явиться на публіці

Принцеса Уельська нещодавно вдруге за пів року з'явилася на публіці. Вже зовсім скоро Кейт Міддлтон планує потішити прихильників своєю появою.

Днями ЇЇ Високість відвідала фінал Вімблдону-2024, на якому вручила приз переможцю – іспанцю Карлосу Алькарасу. Разом з нею на грі була присутня принцеса Шарлотта.

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Згідно з інформацією джерел, наближених до королівської родини, у серпні Кейт разом з чоловіком принцом Вільямом відвідає палац у Шотландії. Там вони зустрінуться з королем Чарльзом III й королевою Каміллою.

Наразі невідомо, де саме відпочиватиме британська родина, втім про це мають повідомити згодом. Міддлтон поки не планує закордонні поїздки, оскільки вона має отримати дозвіл від лікарів.

Водночас стало відомо, що діти Кейт і принца Вільяма – Луї та Шарлотти – мають літні канікули, тому незабаром королівська сім'я проводитиме спільний час у Норфолку.

Це буде третя поява Кейт Міддлтон на публіці після того, як вона розповіла про боротьбу з раком. 15 червня, принцеса Уельська з'явилася на урочистому параді Trooping the Colour, присвяченому дню народження короля Чарльза III. Через місяць її поява на грі Вімблдон-2024 викликала захват у прихильників. Раніше Міддлтон казала, що планує відвідати кілька заходів влітку.