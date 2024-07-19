На днях Ее Высочество посетила финал Уимблдона-2024, на котором вручила приз победителю – испанцу Карлосу Алькарасу. Вместе с ней на игре присутствовала принцесса Шарлотта.

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Согласно информации источников, приближенных к королевской семье, в августе Кейт вместе с мужем принцем Уильямом посетит дворец в Шотландии. Там они встретятся с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

Пока неизвестно, где именно будет отдыхать британская семья, впрочем, об этом должны сообщить позже. Миддлтон пока не планирует зарубежные поездки, поскольку она должна получить разрешение от врачей.

В то же время стало известно, что дети Кейт и принца Уильяма – Луи и Шарлотты – имеют летние каникулы, поэтому вскоре королевская семья будет проводить совместное время в Норфолке.

Это будет третье появление Кейт Миддлтон на публике после того, как она рассказала о борьбе с раком. 15 июня, принцесса Уэльская появилась на торжественном параде Trooping the Colour, посвященном дню рождения короля Чарльза III. Через месяц ее появление на игре Уимблдон-2024 вызвало восторг у поклонников. Ранее Миддлтон говорила, что планирует посетить несколько мероприятий летом.