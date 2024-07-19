Напередодні вона потрапила в лікарню після кінної прогулянки. Існує припущення, що принцесу міг вдарити її кінь, однак сама Анна зізнається, що не має чітких спогадів про те, що сталося. Внаслідок цього нещасного інциденту в неї діагностовано струс мозку та часткову втрату пам'яті.

Цікаво Ми різні характерами, – Jerry Heil зізналася, чи спілкується з alyona alyona після Євробачення

Наразі попри позитивну динаміку, медична команда принцеси вносить корективи в її робочий графік. Зокрема, скасовано кілька заходів, запланованих на 22-23 липня, включаючи поїздки до Шотландії та Норфолка. Це зробили для повного відновлення здоров'я принцеси Анни.

Водночас варто зазначити, що сестра Чарльза днями вийшла у світ після госпіталізації. У п'ятницю, 12 липня, вона відвідала Національний чемпіонат Асоціації верхової їзди для людей з інвалідністю (RDA) у Хартпурському університеті в Глостері. Це був її перший вихід у світ після перебування в лікарні.