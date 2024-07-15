Раніше Кенсінгтонський палац підтвердив, що принцеса Уельська буде присутньою на чоловічому фіналі Вімблдону 14 липня. Хоч Кетрін відійшла від багатьох королівських обов'язків, вона вирішила не пропускати традицій.

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Коли Кейт Міддлтон з'явилась на трибунах і попрямувала до Королівської ложі, люди стоячи зустріли її оваціями. Це друга публічна поява принцеси за останні пів року.

Наприкінці гри принцеса Уельська як покровителька Всеанглійського клубу великого тенісу та крокету вручила трофей переможцю Вімблдону – Карлосу Алькарасу.

Кейт Міддлтон постала на фіналі Вімблдону у ніжному образі – вона одягнула фіолетову сукню довжини міді від Safiyaa за 1295 фунтів стерлінгів, шкіряну сумку від LK Bennett і туфлі Camilla Elphickslingback. До слова, принцеса Уельська відвідала гру разом з донькою, принцесою Шарлоттою.

Принцеса Уельська на Вімблдоні: відео

Нагадаємо, у березні принцеса Уельська зізналась про те, що хворіє на рак. У червні Кейт Міддлтон розповіла, що відчуває прогрес, однак її лікування триватиме ще кілька місяців. 15 червня принцеса вперше вийшла у світ, з'явившись на урочистому параді Trooping the Colour.